"Sono Maddie". Una ragazza dice di essere la bimba scomparsa

@shellmc22 Thoughts Is this Madeleine McCann Why is no one helping her Why is this not news The police won't listen apparently! She's asking for it to be shared! #madeleinemccann #findmaddie #...La vicenda di Julia eha coinvolto anche TikTok dov'è diventata virale.in tanti, infatti, a sperare in un lieto fine a tutta la vicenda. Ma secondo la poliziapurtroppo sarebbe ...

Sono io Maddie McCann, ho le prove. Chi è la ragazza che afferma di essere la bimba scomparsa Fanpage.it

"Sono Maddie McCann". Spunta una ragazza che dice di essere la bimba scomparsa ilGiornale.it

Maddie, spunta una ragazza dalla Germania: «Sono io, ecco le prove». E posta un video su Instagram con foto e ilmessaggero.it

“Sono Maddie McCann”, spunta ragazza che sostiene di essere la bimba scomparsa nel 2007 Il Riformista

Il Welt pubblica: L'approvazione del "vaccino" Biontech/Pfizer ... Francesca Donato

La bimba inglese, 3 anni, è scomparsa nel maggio 2007 mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo. Una ragazza tedesca su TikTok e Instagram dice di essere Maddie McCann: "Vorrei fare un test d ...La storia della scomparsa di Madeleine McCann è uno dei casi più inquietanti mai stati risolti. La piccola aveva 3 anni quando la sera del 3… Leggi ...