(Di domenica 19 febbraio 2023) Abbiamo chiacchierato (a lungo) con «Sam», la piattaforma alla base di ChatGPT. Gli errori, i giudizi, le posizioni: apprezza tutti i politici italiani, ma non ne sceglie uno, non si è vaccinata e alla fine ammette: «Nonuna persona in carne e ossa»