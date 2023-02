Snowboard | Tsubaki Miki conquista l’oro mondiale nel PGS! Quarta Lucia Dalmasso

(Di domenica 19 febbraio 2023)nel PGS ai Mondiali 2023 di. A Bakuriani (Georgia), su un un tracciato non proprio in perfette condizioni (soprattutto la pista rossa), la 19enne giapponese, che in questa specialità non aveva mai vinto neanche in Coppa del Mondo, stupisce tutti e coglie un successo importantissimo. Quarto posto amaro per. Dopo aver sconfitto la tedesca Ramona Theresia Hofmeister agli ottavi di finale, la svizzera Julie Zogg ai quarti ein semifinale,si impone nella Big Final (gareggiando sul difficilissimo tracciato rosso) contro l’austriaca Daniela Ulbing (argento) eil suo primo oro in carriera in una rassegna iridata. Il bronzo ...

Grande vittoria per l'azzurro Maurizio Bormolini , nel corso dello slalom parallelo didi Coppa del Mondo 2022/23. A Bansko l'azzurro ha battuto in finale l'austriaco Arivd ...Miki. ...Oskar Kwiatkowski vince la gara maschile di slalom gigante parallelo dia Scoul , valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Il polacco ha battuto in finale l'azzurro ...giapponesa Miki. ...

Nel gigante parallelo di snowboard valido per la rassegna iridata ... la 30enne nel primo turno ha superato la connazionale Ladina Jenny ma al cospetto della nipponica Tsubaki Mika (alla fine messasi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Inutile girarci intorno, oggi in molti si aspettavano una medaglia in casa Italia, il Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi ma è ancora lungo e ...