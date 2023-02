Snowboard | Mondiali 2023 | Oskar Kwiatkowski vince il PGS | delusione per Maurizio Bormolini

(Di domenica 19 febbraio 2023) Grandeper l’Italia: visti i presupposti, viste anche le aspettative della vigilia, ci si aspettava sicuramente una medaglia per il Bel Paese nella gara d’apertura deidia Bakuriani, il PGS. Purtroppo, tra gli uomini, non è arrivato il piazzamento sul podio di un atleta tricolore. Dopo le eliminazioni premature di Roland Fischnaller ed Aaron March i fari erano puntati tutti su: il lombardo aveva il pettorale numero uno, frutto del miglior tempo di qualifica, e poteva sfruttare la possibilità di scegliere sempre la pista blu, nettamente più performante rispetto alla rossa (incommentabile la preparazione odierna sulle nevi georgiane). L’azzurro ha superato agevolmente il primo turno, ma poi è clamorosamente caduto ai quarti di finale quando poteva gestire ...

...30 Freestyle: Coppa del Mondo 2022/2023 Ski Cross - Gara 2 (replica) da Reiteralm [Austria] Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi ore 09:00: Camp.2023 Slalom Gigante Parallelo (diretta)......30 Freestyle: Coppa del Mondo 2022/2023 Ski Cross - Gara 2 (replica) da Reiteralm [Austria] Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi ore 09:00: Camp.2023 Slalom Gigante Parallelo (diretta)...

Michela Moioli: l'atteso ritorno ai Mondiali di snowboard Bakuriani ... Olympics

LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2023 in DIRETTA: quarto posto per Lucia Dalmasso, Bormolini eliminato ai quarti OA Sport

Calendario Mondiali snowboard 2023 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Snowboard, Mondiali 2023: i convocati dell'Italia. Spiccano Moioli, Visintin e Fischnaller OA Sport

Campionati Mondiali Juniores Snowboard Cross & Ski Cross Azienda per il Turismo della Val di Fassa

Grande delusione per l’Italia: visti i presupposti, viste anche le aspettative della vigilia, ci si aspettava sicuramente una medaglia per il Bel Paese nella gara d’apertura dei Mondiali di snowboard ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Inutile girarci intorno, oggi in molti si aspettavano una medaglia in casa Italia, il Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi ma è ancora lungo e ...