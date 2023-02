(Di domenica 19 febbraio 2023) Si chiude con ottime notizie per l’Italia l’ultimo appuntamento delladeldi2023 che si è disputato a(Austria). Dopo i titoli di Patrick e Matthias Lambacher nel doppio, oggi arriva l’ennesimo alloro di, mentre nel singolo maschile Thomas Kammerlander festeggia davanti agli italiani. Nel singolo femminileconclude con l’ennesimo successo stagionale con il tempo complessivo di 2:37.04 (1:18.08 e 1:18.96) con la bellezza di 2.93 secondi di vantaggio sull’austrica Tina Unterberger e 3.09 sulla nostra Greta Pinggera. Quarta l’austriaca Michelle Diepold a 3.45, davanti a Jenny Castiglioni quinta a 3.63 e Nadine Staffler a 4.05. In questo modo l’azzurra ha concluso la ...

Matteo Rosset è un ragazzo classe 1996 di Quart. Da ragazzino praticavasu pista, uno sport non certo usuale, ma che lo porta sin dalla giovane età a viaggiare. Come tanti adolescenti, Matteo non sa ancora cosa vuole diventare da grande, ma a dopo le ...Sensazionale Evelin Lanthaler, laureatasi per la terza volta consecutiva campionessa del mondo nella rassegna mondiale dello(disciplina non olimpica) che si è svolta a Nova Ponente. La quasi 32enne altoatesina, padrona di casa, ha vinto alla sua maniera, dominando come di consueto in una gara condotta sin ...

Slittino naturale, Evelin Lanthaler vince anche a Umhausen e alza al cielo la sua settima Coppa del Mondo OA Sport

Slittino naturale, doppio oro mondiale per Evelin Lanthaler e Alex ... Alto Adige

Slittino naturale, dominio italiano ai Mondiali! Doppio oro e argento nel singolo femminile e nel doppio maschile Eurosport IT

Grande fine settimana per gli atleti altoatesini dello slittino naturale RaiNews

Il programma gare settimanali: tempo di Mondiali per sci, biathlon e ... FISI

Si chiude con ottime notizie per l’Italia l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino naturale 2023 che si è disputato a Umhausen (Austria). Dopo i titoli di Patrick e Matthias Lambacher n ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...