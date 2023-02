Slittino | la Germania si impone nel team relay di Coppa del Mondo a St Moritz | Italia squalificata

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lasi prende tutto in quel di Saint. Nella penultima tappa delladeldisu pista artificiale i teutonici danno spettacolo, conquistando tutte le gare a disposizione. I tedeschi completano l’en plein con il: nella prova a squadre Dajana Eitberger, Max Langenhan e Wendl/Arlt trovano il crono di 2:51.301, battendo nettamente la concorrenza. Ora i teutonici sono al comando della classifica parziale ad una prova dalla fine, 455 punti in graduatoria, 40 di vantaggio sulla Lettonia prima inseguitrice. Seconda posizione per gli Stati Uniti: Emily Sweeney, Tucker West e Di Gregorio/Hollander a sorpresa agguantano la seconda posizione a 254 millesimi di ritardo. Terzo posto per l’Austria: Egle, Gleirscher e Steu/Koller chiudono a ...