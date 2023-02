Slittino | Dajana Eitberger vince a St Moritz | Julia Taubitz ad otto punti dalla Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Penultima tappa per ladeldisu pista artificiale: a Saintla battaglia per la sfera di cristallo al femminile è ancora aperta, anche se per pochissimi. Ad imporsi sul catino elvetico è stata la teutonica, che agguanta così la terza vittoria della stagione. Super rimonta nella seconda run perche passaquinta alla prima piazza con il secondo miglior parziale, chiudendo con il crono di 1:48.396. Battuta la connazionale/rivaledi solo un centesimo: è proprio quel centesimo a tenere aperta la classifica, visto il margine di 92che resta (bastano solamente 8settimana prossima a ...