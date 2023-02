Siria | il bergamasco monsignor Colnago | “Guerra e terremoto | il mare di dolore è ora un oceano”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ambasciata vaticana a Damasco,. È qui che tre anni e mezzo fa è stato inviatoFilippo, sacerdoteora consigliere della nunziatura apostolica in: Paese già alle prese con lae ora messo in ginocchio dal devastantedel 6 febbraio scorso. La capitale (Damasco, appunto) è stata risparmiata dal sisma, male scosse le ha avvertite eccome, anche se le zone più colpite distano tra i 300 e 400 chilometri. “Già nelle prime ore e nei primi giorni c’è stata una risposta immediata – racconta -. Ad Aleppo, Antiochia e Hama ci sono una serie di case dei francescani, dei salesiani e di altri ordini religiosi che hanno messo a disposizione spazi per accogliere quelle famiglie ...