Sinner si arrende in finale a Rotterdam | titolo a Medvedev

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023)(OLANDA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Janniknelladell'”ABN AMRO Open”, torneo Atp 500 con 2.074.205 euro di montepremi andato in scena sul veloce indoor di, in Olanda. Il 21enne di San Candido, numero 14 del mondo, si è arreso di fronte al russo Daniil, 11 del ranking Atp e sesto favorito del tabellone, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2.Per l'azzurro era la nonadella carriera. In bacheca ha ben sette trofei: ha perso nell'ultimo atto solo lo scorso anno nel 1000 di Miami e oggi. Da domanisalirà al gradino numero 12 del ranking internazionale; mentretornerà nella top ten, esattamente all'ottavo posto.L'italiano, la scorsa settimana vincitore del torneo di Montpellier, tornerà ora ...