Sinner-Medvedev in tv |  orario | canale | diretta tv e streaming finale Atp Rotterdam 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Janniksfiderà Daniilnelladel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Secondaconsecutiva per l’azzurro, reduce dal titolo a Montpellier e determinato a ripetersi in terra olandese. Un compito per nulla facile contro l’ex numero uno al mondo, devastante in questa settimana e molto ostico in queste condizioni di gioco. Anchesi trova però molto a suo agio indoor e lo ha dimostrato contro Bonzi, Tsitsipas e Wawrinka, oltre che in semicontro il beniamino di casa Tallon Griekspoor, sconfitto per 7-5 7-6. Il russo ha vinto tutti e quattro i precedenti, peraltro giocati tutti indoor, e scenderà in campo con i favori del pronostico, ma anche con la pressione di dover ...