Sinner | la sconfitta non spegne l' ottimismo | ' Sono migliorato in tutto'

(Di domenica 19 febbraio 2023) Jannikaveva perso solo una finale ATP finora, al Masters 1000 di Miami del 2021 contro l'amico Hubert Hurkacz. A Rotterdam ha subito la secondain un match per il titolo, contro quel ...

Jannikaveva perso solo una finale ATP finora, al Masters 1000 di Miami del 2021 contro l'amico Hubert Hurkacz. A Rotterdam ha subito la secondain un match per il titolo, contro quel Daniil ...Il direttore di Ubitennis commenta così ladi Jannik in finale all'ABN Amro Open 2023: 'Sfondare il miglior Medvedev da fondo campo ...che per Djokovic' Daniil Medvedev batte Jannikin ...

Sinner sconfitto in finale a Rotterdam: vince ancora Medvedev Corriere dello Sport

Sinner sconfitto, Medvedev vince Atp 500 Rotterdam Agenzia ANSA

Sinner sconfitto, Medvedev vince la finale Atp 500 Rotterdam RaiNews

Jannik Sinner, una sconfitta che vale come una vittoria la Repubblica

L'amara sconfitta al quinto set di Sinner nell'Australian Open AGI - Agenzia Italia

Dopo aver conquistato il titolo a Montpellier, Jannik Sinner non ce l'ha fatta a completare l'opera al termine di due settimane quasi perfette. Il tennista azzurro è uscito sconfitto dalla sfida con ...Jannik Sinner aveva perso solo una finale ATP finora, al Masters 1000 di Miami del 2021 contro l'amico Hubert Hurkacz. A Rotterdam ha subito ...