Sinner | i colpi più belli contro Griekspoor

Jannikconquista la seconda finale consecutiva per la prima volta in carriera battendo Tallonn Griekspoor in due set 7 - 5 7 - 6 (5). Guarda ...Qualche errore di troppo,meno puliti rispetto a quanto ci avesse abituato durante la settimana,non riesce a sfondare fino a l 12° game., riesce ad approfittare delle seconde di ...

Non era facile riuscire a imporsi arrivando al match da favorito e affrontando il padrone di casa, il neerlandese Tallon Griekspoor, ma Jannik Sinner ha saputo gestire la pressione (come affermato da ...Per l'azzurro si tratta della seconda finale consecutiva dopo quella vinta domenica scorsa a Montpellier. Jannik si è imposto mettendo in campo una incisività leggermente minore rispetto al memorabile ...