“Sindacati nazisti” | la scritta dei no-vax sui muri della sede della Cgil di Anzio

(Di domenica 19 febbraio 2023)– “Vergognosa aggressione dei NoVax allastoricaad. L’ennesimo attacco fascista contro la casa delle lavoratrici e dei lavoratori da parte di chi nega la scienza e la democrazia, che umilia l’impegno e il sacrificio di tutto il personale sanitario che ha affrontato l’emergenza, salvato le persone e pagato un prezzo altissimo di vite umane”. Così, sui social, laRoma Lazio denuncia le scritte no-vax apparse nelle scorse ore ad, aggiungendo: ” Non è un caso che attacchino i luoghi simbolo dei diritti universali eloro difesa: presidi ospedalieri, scuole, municipi, sedi sindacali. Non ci fermeranno!” “Le due nuove sezioni di “Azione” di Nettuno e, il ...

... in zona Bicocca, sono stati imbrattati da ignoti con scritte ingiuriose verso i, bollati come '' e 'traditori dei lavoratori'. 'E' un atto vile che si commenta da se' - osserva il ...'Traditori dei lavoratori', ''. Queste le due scritte, a vernice rossa, comparse nella notte tra mercoledì e giovedì, nella sede della Cisl Milano di zona Bicocca, in via San Glicerio, angolo via Nota. A fianco ...

Imbrattate le vetrine della Cgil di Arcore con la scritta "Sindacati ... Il Cittadino di Monza e Brianza

Anzio, imbrattate da scritte "No Vax" le mura della sede della Cgil: "Sindacati Nazisti" Canale Dieci

Insulti in rosso sulla sede Cgil di Arcore MBNews

A Milano scritta 'sindacati nazisti' su sede Cisl alla Bicocca Agenzia ANSA

SCRITTE INGIURIOSE CONTRO SEDE CGIL DI ORTONA ... Abruzzoweb.it

Il Congresso del Perù ha dichiarato "persona non grata" il presidente colombiano, Gustavo Petro, per aver paragonato la polizia peruviana alle truppe naziste. (ANSA) ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-85c64e43-c56c-3a3d-d443-2e8bae7d79 ...