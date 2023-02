Si schianta in moto contro il guardrail | Matteo muore tornando da scuola

Cornacchia era in sella alla suache si è scontrata frontalmente con un furgone Mercedes. Sul posto i carabinieri e l'elisoccorso del 118, ma non c'è stato nulla dare: il centauro è morto sul ...Incidente tra: morti Daniele, Guido e la fidanzata Rosanna che si era laureata 4 giorni fa Incidente a Jesolo, Giorgio muore a 39 anni: la sua Opel Corsa sbanda e sicontro un platano ...

Incidente Verona oggi, esce da scuola e si schianta con la moto ... il Resto del Carlino

Perde il controllo della moto e si schianta a terra: morto il centauro ilgazzettino.it

Schianto in moto, muore un ragazzo di 18 anni Zoom24.it

Incidente a Latina, schianto frontale tra moto: tre morti tra cui in 23enne di Arce e una volontaria della Cro ilmattino.it

Incidente Itri oggi, schianto frontale tra moto: tre morti Tag24

È un 51enne di Capoterra, Gianni Cornacchia, la vittima dell’incidente mortale di ieri pomeriggio al chilometro 41 della strada statale 293, nel territorio di Siliqua. Cornacchia era in sella alla sua ...Drammatico incidente tra moto ad Itri, comune in provincia di Latina. Lo schianto, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto in località Curvone Belvedere. Stando ad una prima ricostruzione ...