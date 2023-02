Si può congelare il burro? La risposta che non ti aspetti!

Leggi su donnaup

(Di domenica 19 febbraio 2023) Capita a tutte prima o poi di fare scorta di: magari quella marca, proprio la nostra preferita è in offerta speciale e non resistiamo alla tentazione di acquistare più di una confezione. Oppure ancora, l’abbiamo comprato, ma a forza di servirci dell’olio, la data di scadenza si sta avvicinando. Che fare? Congelarlo oppure gettarlo? Non sprechiamolo! Possiamo riporlo in freezer, a patto di procedere in un modo sicuro. Ma facciamo chiarezza, innanzitutto, sulla durata di questo alimento in frigorifero: ilnon salato si conserva per 4 mesi intatto, quello salato per 6. Il sale, infatti, prolunga e sanifica più a lungo, ampliando la forchetta del suo mantenimento. Ma se non bastasse questo tempo o stesse per finire? Ecco come potete procedere! Ilsi può, ecco come Per...