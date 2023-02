Sfilate di Carnevale 2023 a Roma | orari e percorsi di oggi domenica 19 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 febbraio 2023), ricco weekend di appuntamenti quello del 18 e 19. Entra nel vivo la festa più “colorata” dell’anno e la Capitale sarà teatro nelle prossime ore di tantissimi eventi. Tra quelli principali e di maggior richiamo, come vi abbiamo anticipato in questo articolo, ci saranno iltiberino, quello dedicato ai più piccoli ad Ostia Antica e quello a tema ‘animalesco’ al Bioparco. Ma i carri sfileranno anche nei quartieri di(previste a questo proposito modifiche alla viabilità): ecco allora tutte le iniziative zona per zona. Eventi: dove passeranno carri e19, ...