Serie B | giornata 25 | harakiri Reggina | pari Frosinone

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ªdiA 2022/2023 tra Roma e Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...19/02/2023 - 17:17 Nel primo degli incontri dl sabato per la 23.adiA, il Bologna, in trasferta a Marassi ha battuto la Sampdoria per 2 - 1, grazie alla rete segnata da Orsolini allo scadere che regala alla sua squadra tre punti e la porta al ...

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 23^ giornata Sky Sport

Serie A, Inter-Udinese 3-1. A Monza il Milan vince 1-0, Samp-Bologna 1-2. VIDEO Sky Tg24

Probabili formazioni 23ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare Eurosport IT

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 23^ giornata Sky Sport

Partite e orari della 23ª giornata di Serie A Il Post

Decisivo, per i friulani, autori comunque di una buona prova collettiva, l'apporto dell'ex Brindisi Raphael Gaspardo particolarmente illuminato in fase realizzativa. Bene Anthony tra i ravennati.MODENA - Gol ed emozioni al Braglia tra Modena e Genoa, nel posticipo della venticinquesima giornata di serie B. Finisce (2-2) un match equilibrato e sbloccato dai genoani con Dragusin, rimesso poi in ...