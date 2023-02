Serie A | L’Inter entra in azione nel ‘caso Lukaku-Barella’ | “Non fatelo! Figlio di p…”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) 2023-02-15 11:49:00 Calcio italiano: Massima tensione in campo tra Romelue Nicolo Barella. I due giocatori di Inter Milan Hanno avuto un’accesa discussione al partita di lunedì scorso contro la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris, duello terminato a reti inviolate. È successo che nell’ultimo tratto del primo tempo, un passaggio sbagliato ha innescato un’accesa discussione tra di loro. Barella iniziò a farlo braccia d’ondain un chiaro gesto di disapprov, un comportamento che anon è piaciuto. Il belga, visibilmente arrabbiato, Gli ha rimproverato aspramente il suo atteggiamento da centrocampo. Gridando e indicando con il dito, gli disse sull’erba, come ripreso dalle telecamere: “Non farlo, solo le tue braccia!” Non farlo! Non va bene, è offensivo, smettila subito. Era abbastanza… abbastanza, non puoi farlo. ...