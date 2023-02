Serie A | Fiorentina-Empoli | Jovic e Caputo si sfidano nel derby toscano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Oggi 19 febbraio andrà in scena la domenica della ventiduesima giornata della massima categoria italiana di calcio, laA che quest’anno sta venendo dominata dal Napoli di Luciano Spalletti. Alle 15:00 di questo pomeriggio, a scendere in campo saranno le formazioni diedper disputare untutto, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per puntare ai loro obbiettivi. Di seguito le formazioni del match:(4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez,, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.(4-3-2-1): Vicario; Ebuhei, Ismajili, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi,. ...

La 23esima giornata del campionato diA prosegue oggi con cinque partite. Nel lunch match, il Lecce ha vinto 2 - 1 in trasferta sul campo dell'Atalanta. Alle 15 in campo- Empoli e Salernitana - Lazio. Il programma ...Eppure l'ex tecnico dellapare abbia subito lasciato il segno in conferenza stampa: "Voglio raggiungere i 35 - 36 punti in fretta, la squadra lo sa, poi penseremo ad altri obiettivi" . ...

Fiorentina - Empoli (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

Fiorentina-Empoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Serie A: Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio, formazioni Agenzia ANSA

Fiorentina-Empoli, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Fiorentina-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming FirenzeToday

Alle 15:00 scenderanno in campo la Fiorentina e l'Empoli. Di seguito, le scelte di Italiano e Zanetti. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Terzic; ...19.02 14:40 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Empoli: live report, formazioni e dettagli ...