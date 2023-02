Serie A | Bronn Espulso | Dubbi sul Secondo Rigore Lazio | Penalty Negato alla Fiorentina | Rivivi la Moviola!

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) La 23esima giornata diA è stata ricca di emozioni, con episodi da moviola che hanno appassionato i tifosi e fatto discutere gli esperti di calcio. Atalanta – Lecce ha visto la squadra di casa vincere grazie al fuorigioco di Lookman, ma la partita è stata caratterizzata da due episodi che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori: il presunto fallo di Tuia su Maehle e quello di Demiral su Ceesay, che ha permesso al giocatore di segnare il gol iniziale.– Empoli è stata una partita ricca di colpi di scena, con l’arbitro che si è consultato con il Var in diverse occasioni: il gol di Barak annullato per fuorigioco, l’ammonizione di Ismajli per un intervento violento e quella di Baldanzi per un’entrata in ritardo. Il match è stato deciso da uno concesso ai viola, con Ebuehi che ha toccato ...