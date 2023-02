Serie A | Atalanta-Lecce | formazioni ufficiali | Gasperini col tridente | torna Boga

(Di domenica 19 febbraio 2023) La ventitreesima giornata di campionato continua con il lunch match delle 12.30, che vedrà al Gewiss Stadium l’ospitare il. L’allenatore dei bergamaschi Gian Piero, per questa gara diA, schiera i suoi con il 3-4-3 con Juan Musso tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Rafael Tolói, Merih Demiral e Berat Djimsiti. Davide Zappacosta è l’esterno destro di centrocampo, con Joakim Mæhle dal lato opposto ed Éderson e Teun Koopmeiners al centro. In attacco ilcomposto da Jérémieed Ademola Lookman ai lati di Rasmus Højlund. Leggi anche: Napoli, Del Genio: “I due gol col Sassuolo due prodezze, Kvara e Osimhen hanno un talento incredibile”...

Alle ore 12.30 andrà in scena il lunch match di questa domenica di Serie A: Atalanta-Lecce. Di seguito le formazioni ufficiali mandate in campo dai due allenatori.Il Lecce cerca l'impresa a Bergamo, dove ha vinto solo una volta (29 anni fa, in una stagione sfortunata), contro un'Atalanta tornata a macinare risultati, gioco e gol. Baroni ha avvisato ...