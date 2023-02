Senza le Pmi | la cybersecurity è utopia Scrive Manfredini Aipsa

Leggi su formiche

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’eco mediatica avuta dall’attacco ransomware del 6 febbraio scorso racconta molto più di quanto appaia ad un primo sguardo. L’allarmismo scatenato in seguito a una normale segnalazione dell’Agenzia nazionale per laè infatti la conseguenza diretta di una profonda ignoranza culturale complessiva circa i rischi connessi alla iper digitalizzazione e informatizzazione. Di solito, è ciò che non si conosce, a farci paura. In questo caso, l’opinione pubblica è sommariamente informata del contesto all’interno del quale nascono le minacce e non conosce per nulla le contromisure che il sistema-Paese prende ormai da anni. Non potrebbe essere diversamente. Negli ultimi dieci anni noi cittadini italiani siamo stati bombardati di report e ricerche sulla crescita esponenziale dei cyber attacchiche si desse eguale enfasi al fatto che la quasi ...