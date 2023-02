Sentito Renato Zero? | Rosa Chemical | la domanda imbarazzante della Venier

(Di domenica 19 febbraio 2023)è stato citato anche a Domenica In, dopo che nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni sue le sue esibizioni sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo. “Ti aspettavi che parlassero di te? Ancheha commentato”, ha fatto notare Maraal cantante. “Non mi aspettavo questo successo - ha risposto - io ho grande stima e affetto per, mi è dispiaciuto leggere quelle cose”. “Parlo spesso di lui - ha spiegato - e lo faccio con affetto e ammirazione. A lui non posso che dire grazie di tutto quello che ha fatto in passato ed è per questo che, con piacere, io cerco di continuare a portare il messaggio di inclusività oggi, che ne abbiamo ancora tanto ...

Dirigere Tiscali news: maSoru mi chiede di trasferirmi in Sardegna. Grazie, no. L'Isola dei ... Per vent'anni abbiamoparlare del regime televisivo berlusconiano, dove peraltro ...In quell'occasione verràanche l'imputato. Trovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l'... Ultimi giorni per vedere l'esposizione diGuttuso al Castello di Masnago mentre lo Spazio ...

Renato Zero tour 2023 Zero a Zero biglietti, date le parole dell'artista Tag24

Renato Zero presenta Zero a Zero: “Sanremo Se mi inviteranno, ci penserò!” imusicfun.it

“Zero a Zero – Una sfida in musica” è il nuovo tour nei palasport di ... SpettacoloMusicaSport

Renato Zero età, vero nome, moglie, figlio e biografia del cantautore Tag24

Incontro con Renato Barilli il Resto del Carlino

Dopo il Circo Massimo, Renato Zero torna in tour nei palazzetti con lo show ‘Zero a Zero’ che ha presentato alla stampa in una conversazione con licenza di totale e rivendicata libertà.Il 2023 ha appena inaugurato il suo corso, i primi due mesi sono già volati via e il tempo passa anche mentre state leggendo questo articolo. Ma non tutti hanno avvertito lo scorrere di questi primi m ...