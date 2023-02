è stata elogiata per aver spiegato come cambia il suo corpo quando assume i farmaci per curare il ..." The heart wants what it wants ", come canta una delle persone più sagge del mondo (non è una battuta):. Anche se forse altri tipo Emily Dickinson e Woody Allen l'avevano già detto ...

I fan di Selena Gomez: «Perché deve giustificare il suo peso agli occhi degli altri» Vanity Fair Italia

Selena Gomez contro il body shaming: «Non sono una modella e ... Cosmopolitan

Selena Gomez parla del lupus in risposta ai commenti offensivi e al body shaming sui social - Luce Luce

Disney proibì a Selena Gomez di usare certe espressioni CiakGeneration

Selena Gomez senza filtri su Instagram: «Questa sono io» Io Donna

Chi segue e apprezza Selena Gomez sa bene quanto si spenda per raccontarsi senza nascondere niente al suo pubblico, ed è per questo che, stanca di ricevere commenti feroci sul suo peso, ha deciso di r ...L’apice è stato a inizio anno dopo la sua apparizione ai Golden Globes, ma sono anni che Selena Gomez si trova a dover fronteggiare attacchi sul suo fisico. Haters che giudicano il corpo delle donne, ...