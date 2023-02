(Di domenica 19 febbraio 2023)è stata elogiata per aver spiegato come cambia il suo corpo quando assume i farmaci per curare il. Unaimportante a chi, invece, continua a attaccarla soprattutto suiper il suo aspetto fisico. La cantante statunitense, 30 anni, in passato ha raccontato apertamente della sua diagnosi (così come del disturbo bipolare che l’affligge e per il quale assume medicinali che le impediscono di rimanere incinta), ma di recente è stata di nuovo oggetto disgradevoli sul suo fisico. Il messaggio diIn una diretta su TikTok, la pop star ha detto ai fan che quando prende i farmaci “trattiene molti liquidi” ed è per questo che appare più ‘gonfia’ rispetto ad altri periodi. Ma questo non giustifica gli haters ...

Tra le star questo minimal trend già spopola:lo sceglie come daily look, Margot Robbie per i Golden Globes ha scelto un nude leggermente rosato in armonia con l'abito sfoggiato sul red ...è stata elogiata per aver spiegato come cambia il suo corpo quando assume i farmaci per curare il ...

I fan di Selena Gomez: «Perché deve giustificare il suo peso agli occhi degli altri» Vanity Fair Italia

Selena Gomez rivela la parola che non le era permesso pronunciare quando era in Disney Cosmopolitan

Selena Gomez parla del lupus in risposta ai commenti offensivi e al body shaming sui social - Luce Luce

Selena Gomez contro il body shaming: «Non sono una modella e mai lo sarò» Cosmopolitan

Selena Gomez risponde a chi critica il suo corpo Daninseries

L'attrice ha raccontato che ai tempi de I Maghi Di Waverly le era stato impedito di pronunciare in pubblico questa frase decisamente innocente ...In questi anni, Selena Gomez è stata anche sincera ammettendo che i farmaci per il lupus provocano un aumento di peso. Quando, nel 2018, uscirono delle foto che la ritraevano in bikini e arrivarono ...