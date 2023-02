Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno | Osimhen in gruppo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilha svolto unadi allenamento, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League (ore 21). La squadra si è allenata sul campo 3 ed ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente ilha svolto partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico.ha svolto interacon la squadra. Domani allenamento mattutino e di seguito partenza per Francoforte.

