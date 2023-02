Sedicenne carbonizzato a Messina | il fratello | Era andato a prendere le pizze | non si è suicidato | vogliamo giustizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) commenta E' stata eseguita l'autopsia sul corpo semidi Ayman Serti , il ragazzo di 16 anni trovato senza vita in un parcheggio dentro un campo sportivo a Merì, nel Messinese. Da ...

L'esito dell' autopsia sul corpo del 16enne morto, disposta dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ...Altra vicenda che sembra analoga è quella di il cui corpo semi è stato ritrovato due giorni fa nell'area di parcheggio adiacente il campo sportivo di Merì, un piccolo comune in ...

E' stata eseguita l'autopsia sul corpo semicarbonizzato di Ayman Serti, il ragazzo di 16 anni trovato senza vita in un parcheggio dentro un campo sportivo a Merì, nel Messinese. Da primissimi accertam ...Il caso di Ayman Serti è ancora avvolto nel mistero. Il sedicenne di origine marocchina, che viveva a Merí, in provincia di Messina, insieme alla sua famiglia, è stato trovato senza vita per strada, ...