«Scusa | ma è incredibile quanto assomigli a Debra Winger» L' ha detto Ora è più calmo Quella agitata sono io è una vera fortuna non sapere mai esattamente come veniamo percepiti dagli altri

(Di domenica 19 febbraio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).passati solo dieci minuti da quando il tizio mi è stato presentato, ma già sento che mi osserva attentamente. Penso subito di avere qualcosa fuori posto e passo in rassegna tutto il possibile: 1) becchi in testa lasciati dopo la messa in piega; 2) sbuffo di rossetto oltre il contorno delle labbra o, peggio, sui denti, cumulabile con l’ipotesi di verdura tra gli incisivi; 3) caccolina. Dai ci può stare; 4) bottone aperto sul décolleté, ma forse, in questo caso, lo sguardo sarebbe diverso. E più basso. Cerco uno specchio da qualche parte, lo trovo e vado a controllare: tutto a posto. E allora? Il tizio non demorde: percorre con lo sguardo ogni centimetro del mio volto. Penso: sarà un chirurgo estetico e mi sta valutando. Una mia amica, quando conversiamo faccia a faccia, ha l’abitudine di ...