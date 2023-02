Scuola in disuso in fiamme | intervengono i Vigili del Fuoco

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (AV) – Ideldi Avellino intorno alle ore 13’00 di oggi 19 febbraio sono intervenuti nel comune di Montoro in via Cesina della frazione San Pietro, per un incendio che si è sviluppato all’interno di unaindel posto. Leche hanno interessato dei locali a piano terra dell’edificio sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.