Scoprì di essere già sposato a Santo Domingo il giorno delle sue nozze | la svolta | «Tradito da un amico»

(Di domenica 19 febbraio 2023) È stato una tradire la fiducia di Alfredo De Simone, il 40enne che aveva scoperto agli inizi di dicembre scorso digiàda otto anni proprio neldel suo matrimonio. L’uomo di Pastena, nel Salernitano, era già pronto per firmare i documenti con la sua compagna, finché non erano arrivate le carte dall’ambasciata italiana ache richiedevano la trascrizione di un matrimonio del 10 luglio 2014 proprio tra De Simone e una donna del posto. Circostanza di cui lui ha sempre sostenuto di non sapere nulla, al punto da affidare il caso a un avvocato di fiducia per provare a venire a capo della vicenda. Finché la sera del 16 febbraio scorso, l’uomo ha scoperto la verità: «Sono sempre le persone vicine a farti del male», ha commentato amareggiato al ...

È stato un amico a tradire la fiducia di Alfredo De Simone , il 40enne che aveva scoperto agli inizi di dicembre scorso digià sposato da otto anni proprio nel giorno del suo matrimonio. L'uomo di Pastena, nel Salernitano, era già pronto per firmare i documenti con la sua compagna, finché non erano arrivate le ...

