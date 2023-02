Scontro tra due auto in via Carducci | una va in fiamme | coinvolti 6 giovani

(Di domenica 19 febbraio 2023) Bergamo. Nellotra due, avvenuto in viaa Bergamo alle 4 di domenica 19 febbraio, una delle due vetture ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: quattro ambulanze e un’medica, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Bergamo che hanno domato l’incendio. Sulle due vetture viaggiavano sei: tre ragazze di 23 anni e tre ragazzi dai 17 ai 22 anni. Alcuni di loro sono stati ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le ferite riportate.

