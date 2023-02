Sci freestyle | Mondiali 2023 | gli Stati Uniti conquistano l’oro nel team aerials! Seconda la Cina

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si aprono nel segno deglii Campionatidi sci, rassegna in scena in Georgia, nello specifico a Bakuriani, fino al prossimo 5 marzo. Nella prova inaugurale della competizione iridata, la gara a squadre mista della specialità aerials, la compagine statunitense ha conquistato il metallo più pregiato dopo aver intavolato una sfida a dir poco avvincente con la. Gli americani, Campioni Olimpici in carica, sono risultati in linea generale gli atleti meno fallosi del lotto, vincendo senza patemi anche la Final 1. A prendere il largo in Finalissima ci ha pensato già nel primo salto Ashley Caldwell che, con un full double full sontuoso, ha guadagnato un punteggio sopra i 90 punti (92.00). La tensione è poi salita vertiginosamente al secondo giro, complice ...