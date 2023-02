Sci alpino | Mondiali 2023 | il borsino dello slalom Favoriti | outsider | speranze di medaglia dell’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Idi scisi chiudono con una delle gare da tradizione più attese in assoluto: lomaschile. Si profila un duello tra Svizzera e Norvegia, con il francese Clement Noel che potrebbe mettere tutti d’accordo. All’Italia serve un exploit per provare a chiudere in bellezza la rassegna iridata. Il norvegese Lucas Braathen ha vinto due gare in stagione, comanda la classifica di specialità in Coppa del Mondo ed è reduce da quattro podi consecutivi. Sarebbe il logico favorito, tuttavia su di lui pende la spada di Damocle dell’operazione di appendicectomia avvenuta poco meno di tre settimane fa: la condizione di forma del norvegese è una grande incognita. Grande attesa anche per il suo connazionale Henrik Kristoffersen, che nell’annata in corso ha alternato prestazioni eccezionali (come i due successi a ...