Sci alpino | le pagelle dello slalom | Vinatzer | questo è il tuo potenziale! Imbarazzante il tracciatore tedesco

(Di domenica 19 febbraio 2023)MONDIALI SCI2023 Henrik Kristoffersen, 10: quando è arrivato al traguardo, si è capito subito che aveva appena concluso una manche da medaglia, se non da oro. E infatti è salito sul gradino più alto del podio dopo aver concluso la prima manche in quindicesima posizione. Le porte angolatissime della parte alta non gli hanno dato fastidio, nel finale si è scatenato ed è lì che ha costruito il primo successo in carriera ai Mondiali in, lui che era già stato campione iridato di gigante nel 2019. Con gli sci realizzati dall’azienda dell’antico ‘nemico’ Marcell Hirscher sta vivendo un’autentica seconda giovinezza. E non era affatto scontato che vincesse sul ghiaccio. AJ Ginnis, 10: entra nella storia degli sport invernali, portando la Grecia laddove neppure si sarebbe sognata di poter arrivare. ...

COURCHEVEL (FRANCIA) - Henrik Kristoffersen ha vinto la medaglia d'oro nello slalom a Courchevel, gara valida per i Mondiali di. Il norvegese ha chiuso con il tempo di 1'39'50", precedendo di 20 centesimi il greco AJ Ginnis. Bronzo azzurro con Alex Vinatzer, terzo a 38 centesimi dal vincitore. Tra gli altri italiani,...I prossimi mondiali disaranno nel 2025 a Saalbach, in Austria. Intanto tra una settimana riparte la coppa del mondo. Le ragazze sabato e domenica saranno a Crans Montana, in Svizzera, per ...

I prossimi mondiali di sci alpino saranno nel 2025 a Saalbach, in Austria. Intanto tra una settimana riparte la coppa del mondo. Chiusura con medaglia per l'Italia ai mondiali di sci di Meribel Courch ...Ultimo giorno di gare in questi Mondiali 2023 di sci alpino a Courchevel, in Francia. C’era attesa per lo slalom maschile: la gara tra i pali stretti assegnava le ultime medaglie e in casa Italia si è ...