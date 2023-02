Sci alpino | Alex Vinatzer | “Siamo tutti vicini | può succedere di tutto”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una prima manche più che incoraggiante per l’Italia nello slalom speciale maschile, ultima gara dei Mondiali di scidi Courchevel 2023. Due azzurri in top10 che, approfittando di distacchi molto contenuti, possono continuare a nutrire sogni di medaglia in una seconda manche apertissima. Il migliore degli azzurri è stato un ottimo, sesto con un distacco di 44 centesimi dal leader Manuel Feller, ed a soli 3 decimi dalle posiziono da podio. L’altoatesino ha parlato ai microfoni della RAI dopo la sua prova: “Una bella manche, con qualche margine sia in alto che in basso. È stata una manche molto ritmica, da spingere”. L’azzurro ha fatto inoltre una piccola previsione su quello che potrebbe essere il tracciato della seconda manche: “Il tracciato del tedesco potrebbe essere più aritmico, loro si sono allenati con noi e ...