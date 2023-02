Scalvini gioiello dell'Atalanta | tra Inter | Juve e Atletico Madrid | la situazione

(Di domenica 19 febbraio 2023) Quando c'è, si sente. Quando non c'è, anche. Basti guardare il risultato di-Lecce, giocata in emergenza e senza,...

Commenta per primo 'Solo' 200mila euro. È questo lo stipendio che Giorgio, autenticodell'Atalanta , percepisce attualmente nel suo contratto in scadenza 30 giugno 2027. Secondo il Corriere , tuttavia, il difensore presto rinnoverà il contratto con un ...Partita clamorosa di un altrotargato Dea. Il gol è 'solo' la ciliegina. Dall'89' ... 23 Zappacosta (A), 85 Hojlund (A)Ammoniti: Zaccagni (L),(A), De Roon (A)LAZIO (4 - 3 - 3): ...

