Sassuolo | quattro vigili urbani indagati per tortura | “Picchiarono un paziente in pronto soccorso”

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lo avrebbero insultato, immobilizzato e picchiato mentre si trovava su una barella deldisono stati sospesi dal servizio eperdopo l’aggressione subita in ospedale da un operaio marocchino, da anni in Italia con regolare permesso di soggiorno. L’uomo era stato portato all’Ospedale diin ambulanza, dopo che era stato trovato in strada in stato confusionale. Secondo medici e infermieri, ierano convinti che fosse legato al mondo dello spaccio, nonostante non sia mai stato denunciato o anche solo foto segnalato per reati di droga. I fatti risalgono all’ottobre 2021 quando secondo quanto denunciato in un esposto del direttore generale ...