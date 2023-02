Sassuolo | quattro agenti della polizia locale indagati per tortura

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 febbraio 2023)disono stati sospesi dal servizio perchéper il reato diai danni di un uomo di nazionalità marocchina. Si tratta di duee due assistenti, questi ultimi accusati anche di falsità ideologica in atto pubblico per aver redatto una relazione di servizio falsa. Il provvedimento - disposto dal Gip del tribunale di Modena e richiesto dalla Procura - parte da una denuncia del direttore generale dell'Ospedale diper un fatto dell'ottobre del 2021. Isecondo l'esposto avrebbero aggredito l'uomo mentre si trovava al pronto soccorso per una crisi ipoglicemica. La vicenda L'uomo era stato trasportato in ambulanza in ospedale ...