Sanremo 2023 | un Festival multigenerazionale e progressista

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il più importante evento dedicato alla musica italiana, nella 73esima edizione, ha dato spettacolo, rivelandosi non solo aperto a tutti, ma incredibilmente innovativo. Ildi, dal lontano 1951, è parte integrante della storia televisiva italiana, un evento che ha sempre avuto un'importanza notevole a livello musicale e, con il passare degli anni, ha accresciuto anche il suo valore culturale, trasformando il palcoscenico dell'Ariston in un concentrato di arte, politica, sport, cinema. Specialmente nelle ultime tre edizioni, da quando Amadeus è conduttore della kermesse canora, si può intravedere un approccio più massificato eche non si traduce solo in un ampliamento del target di riferimento (con tanti giovani che sempre di più sono incollati allo schermo), ma anche con un taglio …