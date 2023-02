Sandra Milo | «Andreotti era timido e tenero | recitava la parte dell’uomo forte» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Fatto Quotidiano intervista. L’11 marzo torna in tv, su Sky, con “Quelle brave ragazze”, insieme a Mara Maionchi e Marisa Laurito. E’ prossima ai 90 anni. «Mi sveglio con il sorriso, poi mi guardo allo specchio e tutta contenta dico: ancora oggi ci sono»ha fatto pace anche con le sue rughe. «Non faccio più neanche le famose punturine sul viso, ho smesso durante il Covid perché i medici non mi ricevevano, allora ho perso l’abitudine e mi sono detta: ma in definitiva qualche ruga non mi sta male». Antesignana delle punturine. «Ho iniziato a cinquant’anni, l’età nella quale ti accorgi di non essere più giovane e ti avvii verso la maturità. Un trauma enorme e non solo per le donne, per questo ho voluto ritrovaredella giovinezza e sentirmi meglio». La criticarono. «Non ero ...