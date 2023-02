Sanabria | Ultima Chance per Juventus e Torino in Coppa Italia

(Di domenica 19 febbraio 2023) Un’eredità pesante per– Un anno fa, Antonioera l’uomo delle partite casalinghe. Il suo talento era in grado di trasformare l’Olimpico Grandein un tempio del gol, ma quest’anno le cose sono cambiate. Il paraguaiano ha ereditato il numero 9 di Andrea Belotti, ma ha anche preso in consegna un’eredità difficile da portare avanti: da quando ha lasciato il, nessun altro è riuscito a segnare all’Olimpico Grande. Per trovare l’ultimo gol diin una gara casalinga bisogna tornare al 23 gennaio dell’anno scorso, quando la squadra granata ospitò il Sassuolo. Quella partita terminò sull’1-1, con una rete dial 16?, ma Giacomo Raspadori pareggiò i conti all’88’. Una storia che ha gettato un’ombra ...

Il Toro ha il peggior attacco degli ultimi anni. Le possibili cause sono la mancanza di un centravanti prolifico e di esterni che segnano ...