Samuele Ceccarelli 3° nelle liste europee davanti a Marcell Jacobs | la classifica e gli scenari verso gli Europei

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha firmato una grande impresa sportiva sconfiggendoai Campionati Italiani Indoor. Il 23enne toscano è riuscito a sconfiggere il Campione Olimpico dei 100 metri, firmando un sontuoso 6.54 al PalaIndoor e regolando il velocista lombardo per un solo centesimo. Il 23enne è sgusciato sulla sinistra del Messia, rendendosi protagonista di un sontuoso lanciato e migliorando di quattro centesimi il personale siglato nove giorni fa a Berlino. L’azzurro sembra essere entrato in una nuova dimensione e potrà ricoprire il ruolo di outsider agliIndoor, in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo.si è infatti issato al terzo postocontinentali stagionali: meglio di lui hanno ...