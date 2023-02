Salto con gli sci | la Germania vince la gara a squadre a Rasnov | nono posto per l’Italia

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nelladicon gli sci andata in scena a, ad imporsi è stata la. Trascinata da Karl Geiger e Andreas Wellinger, è salita sul gradino più alto del podio grazie al punteggio complessivo di 736.9. Secondoper la Slovenia, con Maksim Bartoli e Ziga Jelar che hanno conquistato 703.1 punti. Terza piazza invece per l’Austria di Philipp Aschenwald e Clemens Aigner, che ha superato proprio nel finale la Norvegia di Kristoffer Eriksen Sundal e Daniel Andre Tande (700.8 punti contro 683.8). Completa la Top-5 sull’HS97 rumeno la Polonia, mentre, rappresentata da Francesco Cecon e Alex Insam, conclude al. Ottavi dopo la prima serie con 216.8, gli azzurri non riescono a qualificarsi per ...