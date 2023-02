Salernitana | Sousa | 'Fortuna che non tutti giocano come la Lazio I tifosi ci stiano vicino | è importante'

È amaro invece il debutto di Paulosulla panchina della. Al tecnico portoghese (che ha avuto solo tre allenamenti a disposizione per preparare la gara) vanno concesse tutte le ...La primadi PauloDopo pochi allenamenti Paulonon se l'è sentita di attuare quella rivoluzione tattica che Nicola non ha voluto fare, pagando (anche per questo) con l'esonero.

Sperava in un miglior esordio alla Salernitana il neo tecnico Paulo Sousa: “Solo tre giorni ho potuto allenare questo gruppo. Siamo riusciti a difendere alti per il primo tempo. Alla prima distrazione ...Le parole di Paulo Sousa al termine della partita contro la Lazio Prima amara per Paulo Sousa alla Salernitana: la squadra granata è uscita sconfitta dall'Arechi contro la Lazio. Ha deciso la sfida la ...