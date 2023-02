Salernitana | Paulo Sousa | «Sono tornato a casa Oggi grande fiducia»

(Di domenica 19 febbraio 2023), allenatore della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio: le dichiarazioni, allenatore della, ha così parlato a Dazn prima del match con la Lazio. LE PAROLE – «La sensazione è quella di essere, in Italia mi trovo benissimo.è una sfida importante, abbiamo dato degli imput ai ragazzi per conquistare subito risultati per la salvezza. Voglio vedere la miaintensa, un blocco molto stretto soprattutto quando non ha la palla. Ci vuole molta pressione sul portatore per migliorare i numeri sui gol subiti. Vogliamo ampiezza e mobilità, siamo fiduciosi.mi aspetto tantissimi errori, è normale. Ma ...

La presentazione del match QUISosa potrebbe schierare per la prima volta i suoi con il 4 - 3 - 2 - 1. In porta ci sarà Ochoa, davanti a lui Sambia, Bronn, Gyomber e Bradaric. ...SALERNO - All'Arechi ladel nuovo allenatoreSousa riceve la Lazio di Maurizio Sarri per la ventitreesima giornata di Serie A (quarta del girone di ritorno). A dirigere l'incontro l'arbitro Marinelli ...

Salernitana, ecco i convocati di Paulo Sousa per la gara con la Lazio - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni del battesimo di Paulo Sousa SalernitanaNews.it

SERIE A, LA SALERNITANA DI PAULO SOUSA SFIDA LA LAZIO SNAI Sportnews

Salernitana, Paulo Sousa: 'Ochoa o Sepe, vi spiego. Mi ha cercato un altro club di Serie A' Calciomercato.com

Lo stadio Arechi apre le porte a Salernitana – Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri e Paulo Sousa sono pronti a darsi battaglia in una domenica di pomeriggio che profuma di punti preziosi ...La Salernitana, in un’immagine della formazione pubblicata su Instagram prima del match con la Lazio, ha messo in panchina (ancora) Davide Nicola. L’esonero è di qualche giorno fa, al suo posto è ...