Salernitana-Lazio | termina a reti bianche il primo tempo | poche emozioni nei primi 45?

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Oggi 19 febbraio, andrà in scena la domenica della ventiduesima giornata del massimo campionato italiano di calcio, ossia la Serie A.to ildel match tra, iniziata alle 15:00, il risultato non è ancora sbloccato con nessuna delle due squadre che è riuscita a mettere la palla in rete. Il pallino del gioco è in mano alla squadra di Maurizio Sarri ma con i campani che hanno avuto lo stesso livello di pericolosità. Nel secondoci aspettiamo tutti una partita più aperta, con gli spazi che aumenteranno. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.