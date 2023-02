Salernitana-Lazio | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di domenica 19 febbraio 2023) All’Arechi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 traAll’Arechi,si affrontano per la 23esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico, forse per scaramanzia, ha confermato il silenzio con i mass media del pre: nel ... In realtà Boga, 1 gol finora ma ben 5 assist tra Bologna,e Juve, nelle intenzioni dell'...La, non al meglio della condizione dopo la batosta contro l'Atalanta, dovrà recarsi a Salerno contro ladel nuovo allenatore Paolo Sousa: il pareggio ci sembra il risultato più ...

Salernitana Lazio, Sarri ci ha preso gusto: provati nuovi schemi su punizione Lazio News 24

Salernitana-Lazio, i pronostici di Zazzaroni e Caressa tuttosalernitana.com

Salernitana-Lazio, fantasia al potere: tornano insieme Milinkovic e Luis Alberto dal 1’ ilmessaggero.it

Salernitana-Lazio: la conferenza di Sousa Fantacalcio ®

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Scopri dove vedere in diretta la partita Salernitana-Lazio, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...