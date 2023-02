Salernitana-Lazio | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Arechi, laospita lanella gara valida per la 23esima giornata diA. I granata cercano pesanti punti salvezza dopo la svolta in panchina, mentre i biancocelesti provano rialzare la testa in campionato. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento della(Credit foto – pagina Facebook US1919)Lasi presenta alla sfida dopo il cambio di allenatore. Terminata, e stavolta senza ripensamenti senza ripensamenti, l’avventura di Nicola, è arrivato Paulo Sosa. Così i granata cercano pesanti punti salvezza fin dalle prime battute. Nelle ultime 5 ...