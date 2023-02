Salernitana-Lazio | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

ROMA - Un pensiero in più per Sarri nella delicata trasferta a Salerno. Senza Zaccagni (squalificato) toccherebbe a Pedro giocare nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Ma le condizioni dello ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Cambio di allenatore per i campani che vogliono rialzare la testa e allontanarsi dalle zone pericolanti di ...

Lazio, la probabile formazione anti-Salernitana: un dubbio per Sarri Corriere dello Sport

Lazio, le condizioni di Pedro: come sta in vista della Salernitana Corriere dello Sport

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni: Pedro ci prova, torna Luis Alberto Cittaceleste.it

Salernitana-Lazio, probabili formazioni: allarme Pedro subito rientrato, ecco le scelte di Sarri ilmessaggero.it

ROMA - Un pensiero in più per Sarri nella delicata trasferta a Salerno. Senza Zaccagni (squalificato) toccherebbe a Pedro giocare nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Ma le condizioni dello sp ...Esordio per Paulo Sousa sulla panchina campana, non ce la fa Dia. Sarri, invece, perde lo squalificato Zaccagni ...