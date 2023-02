Salernitana-Lazio | doppio Ciro e tre punti a casa

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) –è tornato, è tornato col vizio di fare gol. Oggi ne ha fatti due, uno su rigore, e ha messo nella cassaforte dellai trein palio a Salerno. Poteva portarsi aanche il pallone, destinato a chi segna una tripletta, ma il secondo rigore per i biancocelesti non ha potuto calciarlo lui, uscito poco prima per far divertire per qualche minuto anche Cancellieri. Sul dischetto è andato Luis Alberto che ha fallito il penalty, respinto da Sepe, e il successivo tap-in a porta vuota. Tutto è accaduto nel secondo tempo, quando le squadre hanno esaurito le energie, spese tutte nel primo, correndo di qua e di là in una sorta di quadriglia giocata a tamburello, usando al posto del tamburo la testa dei calciatori. Il gioco moderno si basa sul saper correre tutti insieme alternativamente in attacco e in difesa, ...